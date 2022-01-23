رياضة

لبنان يمنع لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين من دخول أراضيه.. ما علاقة إسرائيل؟

Lebanon 24
23-01-2022 | 02:00
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طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم نظيره الآسيوي التدخل لدى السلطات اللبنانية بعد رفضها منح تأشيرة للاعب "أسود الرافدين" أيمن حسين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، بسبب زيارته إلى الأراضي الفلسطينية عبر تأشيرة دخول إسرائيلية.
 
وقال الاتحاد العراقي في بيان إن "الاتحاد اللبناني أبلغنا اعتذاره عن عدم منح اللاعب أيمن حسين تأشيرة دخول إلى لبنان حسب توجيهات الجهات الأمنية، بعد التأكد من وجود ختم تأشيرة إسرائيلية لدخوله إلى الأراضي الفلسطينية في وقت سابق".

وكان حسين، مهاجم نادي أم صلال القطري، زار الأراضي المحتلة مع ناديه السابق القوة الجوية وتحصّل على ختم مؤقت من السلطات الإسرائيلية.

وعادة ما يكون هذا الختم خارج جواز السفر ويمكن إتلافه فيما بعد، غير أن حسين "لم يقم بإتلاف ستيكر الدخول وإشعار الجانب اللبناني بذلك"، بحسب بيان الاتحاد العراقي.

وأفاد الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف في اتصال مع فرانس برس أن الاتحاد راسل السلطات اللبنانية بشأن تأشيرة اللاعب العراقي أيمن حسين ويعمل على إصدارها، وأضاف أن "قرار المنع يتعلق بقوانين الجمهورية اللبنانية التي تمنع إصدار تأشيرات لأي زائر أراضيها قام سابقا بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية عبر تأشيرة إسرائيلية".
 
وذكر المدير الإداري للمنتخب العراقي غيث مهنا في اتصال مع وكالة فرانس برس "فاتحنا الاتحاد الآسيوي اليوم وطلبنا منه التدخل لدى السلطات اللبنانية للسماح بدخول اللاعب ومنحه تأشيرة الدخول المتصلة بزيارة وفد المنتخب إلى بيروت لملاقاة نظيره اللبناني في الأول من شباط المقبل".

وأضاف مهنا أن حسين "سيرافق وفد المنتخب الذي يتوجه إلى العاصمة طهران لخوض مباراة إيران على أمل أن نجد حلاً للمشكلة الإدارية الخاصة بجواز سفره".

يذكر أن المنتخب العراقي يلتقي نظيره الإيراني في السابع والعشرين من يناير الحالي في طهران، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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