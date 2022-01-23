رياضة

"طائرة مسيّرة" توقف مباراة في "البريميرليغ"

Lebanon 24
23-01-2022 | 14:00
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وقف حكم مباراة برينتفورد وولفرهامبتون في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب.

وأخرج الحكم اللاعبين من الملعب في الدقيقة 34 وكانت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

كانت المباراة قد شهدت توقفا طويلا بعد صدام لاعبي فريق برينتفورد ماتياس جنسن وريكو هنري، الذي تسبب في إصابتهما بنزيف شديد وتم استبدالهما.
المصدر: سكاي نيوز
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