ليفربول يكتسح كريستال بالاس بثلاثية

حقّق ليفربول انتصارا ثمينا على مضيفه كريستال بالاس 3- 1، أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وعزّز ليفربول موقعه في وصافة ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1، أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من المسابقة.وشهدت المرحلة ذاتها، سقوط أرسنال في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيرنلي، وتعادل برايتون مع ليستر سيتي 1-1.وتقدّم في الدقيقة الثامنة عن طريق فيرجيل فان دايك، قبل أن يضيف أليكس شامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 32.وفي الدقيقة 55 سجّل أودسون ادوارد هدف كريستال بالاس، غير أن فابينيو أضاف الهدف الثالث لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 89.ورفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول خاض 22 مباراة، فيما لعب سيتي 23 مباراة.وابتعد بفارق أربع نقاط عن تشلسي الذي خاض 23 مباراة.وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.