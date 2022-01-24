رياضة

"التفاؤل كبير"... لبنان يطلق استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية

Lebanon 24
24-01-2022 | 02:00
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اطلق منتخب لبنان استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية، عصر أمس الأحد، على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا.

ويلتقي لبنان وكوريا الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وحضر تدريبات المنتخب معظم النجوم المحليين، على أن يلتحق المحترفون خلال اليومين المقبلين. 

وقال إيفان هاشيك، المدير الفني لمنتخب لبنان، في تصريح لكووورة: "متفائل جدا قبل مواجهة المنتخب الكوري، فالمعنويات مرتفعة في نفوس اللاعبين، والجميع مصمم على تحقيق نتيجة إيجابية".

وشدد على أن منتخب الأرز يتطور في كل جولة من التصفيات، معتبرا أن غياب بعض النجوم سيكون أمرا سلبيا، لكنه يعول على الروح الجماعية للمجموعة. 
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