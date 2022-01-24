لاعب برشلونة: أعيش أسوأ جزء في كرة القدم





وقال فاتي، عبر حسابه على "تويتر": "لسوء الحظ، عليّ أن أعيش أسوأ جزء في كرة القدم.. لكنني لن أستسلم أبدًا!".



وتابع: "شكرا جزيلا على رسائل الدعم والحب!.. لا لليأس"، مرفقًا صورة له بعد الإصابة.



وأصيب أنسو فاتي خلال خسارة برشلونة (2-3) ضد أتلتيك بيلباو، الخميس الماضي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا. وجه الإسباني أنسو فاتي، نجم برشلونة، رسالة إلى جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بعدما تعرض مؤخرًا للإصابة.وقال فاتي، عبر حسابه على "تويتر": "لسوء الحظ، عليّ أن أعيش أسوأ جزء في كرة القدم.. لكنني لن أستسلم أبدًا!".وتابع: "شكرا جزيلا على رسائل الدعم والحب!.. لا لليأس"، مرفقًا صورة له بعد الإصابة.وأصيب أنسو فاتي خلال خسارة برشلونة (2-3) ضد أتلتيك بيلباو، الخميس الماضي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت تقارير صحفية، إن فاتي يعاني من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين، في الساق اليسرى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها، في تشرين الثاني الماضي.



لذلك، أوصى برشلونة لاعبه الشاب بالخضوع لعملية جراحية في فنلندا، لكن القرار متروك له.



وأوضحت التقارير أنه في حال خضوع فاتي لجراحة، ستكون فترة غيابه بين 3 و4 أشهر، ولن يشارك مجددًا مع البارسا هذا الموسم.

(كورة)