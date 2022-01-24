رياضة

مدرب ميلان يكشف السبب وراء إصابة إبراهيموفيتش... هذا ما قاله

Lebanon 24
24-01-2022 | 11:00
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أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق، عانى من إصابة في وتر العرقوب، خلال مواجهة يوفنتوس.

وحسم التعادل السلبي كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو، مساء الأحد، بقمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي، التي شهدت خروج زلاتان بعد مرور 28 دقيقة للإصابة.

وقال بيولي في تصريح أبرزه موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إصابة زلاتان؟ لم أر إبراهيموفيتش بعد المباراة لكنه عانى من آلام في وتر العرقوب".

وأضاف: "لقد حمل المسؤولية لأرضية ملعب سان سيرو لأنها كانت صعبة للغاية، آمل أن يتعافى إبرا في الأيام القليلة المقبلة".
المصدر: روسيا اليوم
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