رياضة

مدفيديف إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

Lebanon 24
24-01-2022 | 14:00
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، الدور ربع نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، الاثنين بفوز صعب على الأميركي مكسيم كريسي.

وبعد تخطيه كريسي 6-2 و7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و7-5، قال مدفيديف، المرشح القوي لإحراز اللقب، بعد معركة دامت 3 ساعات و30 دقيقة: "بدءا من المجموعة الأولى التي كسبتها بسهولة، ازدادت الأمور صعوبة. مباراة جهنمية!".
المصدر: روسيا اليوم
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