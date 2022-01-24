مدفيديف إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، الدور ربع نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، الاثنين بفوز صعب على الأميركي مكسيم كريسي.



وبعد تخطيه كريسي 6-2 و7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و7-5، قال مدفيديف، المرشح القوي لإحراز اللقب، بعد معركة دامت 3 ساعات و30 دقيقة: "بدءا من المجموعة الأولى التي كسبتها بسهولة، ازدادت الأمور صعوبة. مباراة جهنمية!".