رياضة

مدرب تشيلسي يطالب باحترام اللاعبين

Lebanon 24
24-01-2022 | 16:00
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أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن الجماهير في المدرجات يجب أن تظهر الاحترام للاعبين عقب إلقاء جماهير توتنهام هوتسبير مقذوفات على أنطونيو روديغر في ستامفورد بريدج خلال لقاء الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وتعرض روديغر (28 عاما) للضرب بمقذوفات خلال الشوط الثاني من فوز تشيلسي 2-صفر بهدفي حكيم زياش وتياغو سيلفا، ليقودا الفريق اللندني للانتصار الأول بالدوري منذ 26 ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد من إلقاء مقذوفات على ثنائي أستون فيلا لوكاس ديني، الذي انضم للفريق من إيفرتون قبل أسبوعين، وماتي كاش بواسطة جماهير أصحاب الأرض في استاد غوديسون بارك.

ووجهت شرطة مرسيسايد الاتهام إلى شاب يبلغ من العمر 19 عاما بالاعتداء وإلقاء مقذوف في الملعب خلال خسارة إيفرتون 1-صفر.

وقال توخيل: الجميع بحاجة لإظهار الاحترام والتصرف وفقا لإرشادات معينة، ولا شك في ذلك.

وواصل: إذا كان ذلك اتجاها جديدا فنحن بحاجة للعمل معا للتأكد من توقف ذلك في أسرع وقت ممكن، لحماية البيئة والأجواء المميزة في إنجلترا.
المصدر: العربية
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