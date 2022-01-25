مدرب فريق أفريقي: ذهبت إلى الحمام 4 مرات فور علمي بهذا الأمر

علق مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، الأرجنتيني هيكتور كوبر، على قرعة المباراة الفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022.

وقال كوبر في برنامج تليفزيوني مساء السبت، تعليقا على مواجهة المغرب: "ذهبت إلى الحمام 4 مرات عقب الإعلان عن القرعة".

كوبر: ذهبت إلى الحمام ٤ مرات فور علمي بمواجهة المغرب في تصفيات المونديال



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وتابع: "علمت أن البعض سعيد بوقوعنا أمام المغرب، لكننا سنؤدي ما علينا".

وكانت قرعة المباراة الفاصلة والحاسمة للمنتخبات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، قد أجريت أمس السبت.

وأسفرت القرعة عن مواجهات ستجمع بين منتخب مصر والسنغال، تونس ومالي، الكونغو الديمقراطية والمغرب، الكاميرون والجزائر، غانا ونيجيريا.

يشار إلى أن المنتخب الكونغولي سيواجه نظيره المغربي يومي 24 و29 آذار المقبل، على أن تقام مباراة الذهاب في الكونغو بينما تستضيف المغرب لقاء الإياب.