هذا هو صاحب "أفضل تمريرة حاسمة" في دور المجموعات بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الفائز بجائزة صاحب أفضل تمريرة حاسمة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكشف "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل عن فوز نجم خط وسط منتخب مصر عمرو السولية بجائزة أفضل تمريرة حاسمة "أسيست" خلال مرحلة المجموعات.

وأوضح "كاف" أن السولية استحق الجائزة بعد تمريرته التي جاء منها هدف محمد صلاح أمام غينيا بيساو بالجولة الثانية.

ON A PLATE 🍽@amrelsolia’s lobbed assist to set up @MoSalah against Guinea-Bissau is our best assist of the #TotalEnergiesAFCON2021 group stage! 🎯 #AFCON2021 | #TeamEgypt | @binance | @BinanceAfrica pic.twitter.com/bziz8gzlpP — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 23, 2022

وكان محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، حصد جائزة أفضل حارس في دور المجموعات لأمم أفريقيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتي غينيا بيساو والسودان. وكان محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، حصد جائزة أفضل حارس في دور المجموعات لأمم أفريقيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتي غينيا بيساو والسودان.

يذكر أن منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب نيجيريا الذي تصدر بالعلامة الكاملة، ليتأهل كوصيف إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تلتقي مصر مع كوت ديفوار في ثمن نهائي أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.