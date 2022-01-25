رياضة

نادال إلى نصف نهائي "أستراليا المفتوحة"

Lebanon 24
25-01-2022 | 14:00
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بات الإسباني المخضرم رافايل نادال على بعد مباراتين من إحراز لقبه الـ21 القياسي في البطولات الأربع الكبرى، بعد بلوغه الثلاثاء نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وتفوق نادال البالغ 35 عاما المصنف خامسا عالميا على الكندي دنيس شابوفالوف الرابع عشر، بخمس مجموعات مشوقة 6-3 و6-4 و4-6 و3-6 و6-3 في أربع ساعات وثماني دقائق على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، ليبلغ نصف النهائي السابع له في ملبورن حيث أحرز لقب 2009 ويلتقي الفائز بين الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع والفرنسي غايل مونفيس (20) اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

وتقدم نادال بمجموعتين نظيفتين لكن بدأ يشعر بآلام في المعدة، قبل أن يصمد ويحسم المباراة الماراثونية.
المصدر: روسيا اليوم
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