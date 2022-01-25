مقتل 8 مشجعين... هذا ما حصل قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر

كشفت الحكومة الكاميرونية في بيان أن ثمانية مشجعين على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 38 في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون يوم الاثنين قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر.وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.وجاء في البيان: الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية.وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.