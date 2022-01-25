رياضة

مقتل 8 مشجعين... هذا ما حصل قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-911092-637787100791914539.jpg
Doc-P-911092-637787100791914539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الحكومة الكاميرونية في بيان أن ثمانية مشجعين على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 38 في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون يوم الاثنين قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.

وجاء في البيان: الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية.

وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.

وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:21 | 2022-01-25
14:00 | 2022-01-25
11:00 | 2022-01-25
08:00 | 2022-01-25
05:00 | 2022-01-25
02:00 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website