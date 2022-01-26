رياضة

حبيبة رونالدو "الشريرة" تتعرض لهجوم عنيف من عائلتها

Lebanon 24
26-01-2022 | 02:00
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تعرضت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، لهجوم من قبل أفراد من عائلتها، قبل أيام من عرض المسلسل الواقعي على منصة "نتفليكس" الذي يدور حول حياتها مع النجم الشهير وأطفالهما.

وفي مقطع ترويجي لمسلسلها "أنا جورجينا"، الذي يعرض صورة الحياة اليومية لهذه الشخصية المؤثرة مع أسرتها.

صرحت العارضة الإسبانية، التي ستبلغ 28 عاما عندما يبدأ العرض في البث، يوم الخميس المقبل، بأنها تعرف ما يعنيه "عدم امتلاك أي شيء – وما هو شكل الحصول على كل شيء".



وفي هذه الأثناء، تحدث أفراد من أقاربها إلى صحيفة The Sun الإنجليزية، وألقوا باللوم على جورجينا لأنها أدارت ظهرها لهم بعد لقائها صديقها المليونير لاعب كرة القدم الشهير، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وقال خيسوس هيرنانديز، عم جورجينا:"قد تشعر بالخجل منا وتعتبر نفسها أفضل منا لأننا لا نعيش بترفها".

وتابع:"لم أطلب منها أبدا أي شيء، لقد اتصلت مرة أو مرتين فقط منذ أن علمت أنها تواعد رونالدو".

مضيفا:"كنت مسؤولا عن إعالة جورجينا وشقيقتها، وشراء الملابس لهما، ودفع تكاليف الكهرباء والمياه".

وأكمل:"فعلت من أجلها كل شيء، كانت جورجينا تعيش معي خلال سنوات مراهقتها حتى اليوم الذي أعادوا فيه والدها (السجين) إلى الأرجنتين".

وتم القبض على والد جورجينا عندما كانت بعمر الخامسة، وسجنه لمدة 10 سنوات بتهمة تهريب المخدرات، بعد محاولة فاشلة لتهريب الكوكايين من إسبانيا إلى فرنسا.

كما أعرب هيرنانديز عن غضبه كون جورجينا لم تبلغهم بوفاة والدها، خورخي رودريغيز عن عمر يناهز 70 عاما في الأرجنتين عام 2019.

وأضاف عم جورجينا: "لم يخبرنا أحد أن خورخي قد مات، لا أعرف لماذا لم تخبرنا جورجينا، حاولت الاتصال بها".

وعلق:"لقد كتبت على فيسبوك لكريستيانو وقلت له "لديك أكثر إمرأة شريرة إلى جانبك، وإذا كنت تريد أن تعرف المزيد، اتصل بي وسأخبرك".

وأضافت زوجته ليديا عن جورجينا: "توقفت عن الاتصال بعمها وجدتها، لقد حاولنا الاتصال ويبدو أنها غيرت أرقامها، الآن سيكتشف الجميع مدى وقاحتها، لماذا لم تخبرنا أن والدها قد مات؟ لا يمكن إخفاء أشياء من هذا القبيل".
 
وكشفت باتريشيا رودريغيز، أخت جورجينا غير الشقيقة، أن جورجينا رفضت أن تطلب من شريكها رونالدو التوقيع على قميص لابنها بمناسبة عيد ميلاده.

وزعمت: "عندما كان عيد ميلاد ابني، سألت جورجينا إذا كان بإمكانها أن تطلب من كريستيانو التوقيع على قميص لابني وقالت" لا "، وأنها لن تزعجه لأنه كان في عطلة".
 
المصدر: روسيا اليوم
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