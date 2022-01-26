حارس جزر القمر يهاجم كاف: قوموا بتتويج الكاميرون الآن

هاجم سالم بن بوينا حارس مرمى جزر القمر، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد قرار كاف بحرمانه من المشاركة في مباراة بلده أمام الكاميرون في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.وأعلن منتخب جزر القمر عن تعافي حارسه الأساسي، لكنه تلقى صدمة من الاتحاد الإفريقي الذي رفض مشاركته في المباراة، وأكد أن القوانين تلزمه بالبقاء في العزل الصحي لمدة 5 أيام طالع التفاصيل من هنا.وكان منتخب جزر القمر منذ يومين قد كشف عن إصابة 12 فردًا في صفوفه، بينهم حارسي المرمى، والمدير الفني للفريق أمير عبدو.وقال بن بوينا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من الأفضل أن يقوموا بحفل توزيع الجوائز من الآن في ملعب أوليمبي ويُتوج منتخب الكاميرون، إنها فضيحة".وحذف حارس جزر القمر التغريدة إثر تعرضه لهجوم شديد من جانب بعض الجماهير الكاميرونية، ونشر بعدها تدوينة أخرى أعلن فيها دعمه لفريقه، قائلًا: "مهما حدث مع ضربة البداية سيكون شيئًا تاريخيًا".