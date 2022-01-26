ميدو يفتح النار على محمد صلاح... هذا ما قاله

فتح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق النار على محمد صلاح، بسبب تصريحات هداف ليفربول، قبل مواجهة كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون.وقال محمد صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء إن شعبية منتخب مصر تراجعت بين الجماهير المصرية التي أصبحت تميل لتشجيع لاعبي أنديتها المفضلة على حساب الفراعنة.وعلق ميدو، عبر برنامجه التليفزيوني في ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء قائلا:"كان يجب أن يكون صلاح أذكى من ذلك في تصريحاته، حتى لو كان حديثه عن الجماهير التي أصبحت تدعم اللاعبين والأندية أكثر من المنتخب واقعا صحيحا، فالتصريحات في الوقت الحالي ليس لها معنى قبل المباراة بيوم".وتابع ميدو: "كنت أتمنى أن يرد صلاح على السؤال الذي وُجه له بأن جميع لاعبي منتخب مصر في حالة تركيز للمباراة، هذا كان الرد الأذكى".واضاف مهاجم منتخب مصر السابق:لا"صلاح وصل رسالة بطريقة غير مباشرة بتصريحاته أن لاعبي منتخب مصر متأثرين بالفعل بما يقال على السوشيال ميديا وفي الإستوديوهات التحليلية".وأكمل النجم البالغ 38 عاما موجها حديثه لصلاح:"حتى لو كان هذا الكلام صحيحا، فبصفتك قائدا للمنتخب كان يجب أن تغطي على السلبيات، لكن إجابتك تؤكد أن جميع لاعبي الفريق متأثرون بالفعل بالضجة والانتقادات، ومعسكر كوت ديفوار بالطبع يسمع هذه التصريحات لذلك كانت الرسالة من صلاح سلبية".وختم ميدو:"كان يجب أن يُقال إن جميع لاعبي منتخب مصر في تركيز شديد للمباراة كرسالة تحذير لمنتخب كوت ديفوار، هذا هو التعامل مع الإعلام بالشكل الأمثل، وهناك رسائل يجب أن تُرسل إلى الفريق المنافس مثل تصريحات (كارلوس) كيروش التي جاءت عكس تصريحات صلاح".ويتعرض قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، لانتقادات كبيرة وسخرية واسعة بسبب تذبذب مستواه في مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد في 3 مباريت خاضها بدور المجموعات.