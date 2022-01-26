رياضة

مارسيال ينتقل من مانشستر يونايتد إلى هذا الفريق الإسباني

Lebanon 24
26-01-2022 | 23:00
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني في بيان رسمي توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال البالغ 26 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح إشبيلية في بيانه أن مارسيال أصبح لاعبا في صفوفه لمدة ستة أشهر دون وجود خيار للشراء، وسيظهر النجم الفرنسي بالقميص رقم 22 مع الفريق الأندلسي.
 
وقرر مارسيال الرحيل إلى إشبيلية من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيا، بعد أن فقدها في مانشستر يونايتد منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
 
ورفض مارسيال فكرة الاستمرار في "البريميرليغ"، بالانتقال لفريق نيوكاسل الذي اهتم بضمه. 
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