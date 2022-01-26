رياضة

لحظات مليئة بالدفء والحب شهدتها مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد... ما السبب؟

Lebanon 24
26-01-2022 | 23:31
A-
A+
Doc-P-911795-637788621262060543.jpg
Doc-P-911795-637788621262060543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم النسائية، لحظات رائعة مليئة بالدفء والحب، حيث كانت الفرحة عارمة بعودة اللاعبة فيرجينيا توريسيلا إلى الملاعب، بعد صراع مع مرض السرطان لتكون ضمن قائمة أتلتيكو وتشارك في اللقاء.
عودة فيرجينيا توريسيلا لاعبة فريق أتلتيكو مدريد كانت الحدث الأهم والأكبر في المباراة النهائية، ورغم تحقيق الفريق الكتالوني الفوز بـ 7 أهداف، لكن السعادة الغامرة كانت بتواجد هذه اللاعبة التي صارعت المرض لفترات طويلة لتنتصر في النهاية.
وبعيداً عن النتيجة تمثل أهم ما في نهائي كأس السوبر الإسباني، في عودة فيرجينيا توريسيلا «27 عاماً» إلى ملعبها، بعد أن أجرت عملية جراحية لإزالة ورم في المخ في ايار 2020.
وعبرت توريسيلا عن سعادتها قائلة: سأكون كاذبة لو قلت إنني لست خائفة، حيث واجهت مرضاً لا تعرف كيف سيتم مواجهته؟ وهناك دائماً خوف من السقوط مرة أخرى ولكن عليك أن تقبل ذلك وتعيش بل وتنطلق إلى الأمام.
وأضافت توريسيلا: سعادتي كبيرة بالعودة بين زملائي مجدداً، ولا بد من توجيه الشكر للنادي وأشعر أن حياتي تغيرت عندما تواجدت في غرفة خلع الملابس من جديد، ومشاركة زميلاتي هذه الأحداث الرائعة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-01-27
05:00 | 2022-01-27
02:00 | 2022-01-27
23:00 | 2022-01-26
16:00 | 2022-01-26
14:00 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website