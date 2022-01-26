لحظات مليئة بالدفء والحب شهدتها مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد... ما السبب؟

وعبرت توريسيلا عن سعادتها قائلة: سأكون كاذبة لو قلت إنني لست خائفة، حيث واجهت مرضاً لا تعرف كيف سيتم مواجهته؟ وهناك دائماً خوف من السقوط مرة أخرى ولكن عليك أن تقبل ذلك وتعيش بل وتنطلق إلى الأمام.

وأضافت توريسيلا: سعادتي كبيرة بالعودة بين زملائي مجدداً، ولا بد من توجيه الشكر للنادي وأشعر أن حياتي تغيرت عندما تواجدت في غرفة خلع الملابس من جديد، ومشاركة زميلاتي هذه الأحداث الرائعة.

شهدت مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم النسائية، لحظات رائعة مليئة بالدفء والحب، حيث كانت الفرحة عارمة بعودة اللاعبة فيرجينيا توريسيلا إلى الملاعب، بعد صراع مع مرض السرطان لتكون ضمن قائمة أتلتيكو وتشارك في اللقاء.عودة فيرجينيا توريسيلا لاعبة فريق أتلتيكو مدريد كانت الحدث الأهم والأكبر في المباراة النهائية، ورغم تحقيق الفريق الكتالوني الفوز بـ 7 أهداف، لكن السعادة الغامرة كانت بتواجد هذه اللاعبة التي صارعت المرض لفترات طويلة لتنتصر في النهاية.وبعيداً عن النتيجة تمثل أهم ما في نهائي كأس السوبر الإسباني، في عودة فيرجينيا توريسيلا «27 عاماً» إلى ملعبها، بعد أن أجرت عملية جراحية لإزالة ورم في المخ في ايار 2020.