13
o
بيروت
14
o
طرابلس
8
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لحظات مليئة بالدفء والحب شهدتها مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد... ما السبب؟
Lebanon 24
26-01-2022
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم النسائية، لحظات رائعة مليئة بالدفء والحب، حيث كانت الفرحة عارمة بعودة اللاعبة فيرجينيا توريسيلا إلى الملاعب، بعد صراع مع مرض السرطان لتكون ضمن قائمة أتلتيكو وتشارك في اللقاء.
عودة فيرجينيا توريسيلا لاعبة فريق أتلتيكو مدريد كانت الحدث الأهم والأكبر في المباراة النهائية، ورغم تحقيق الفريق الكتالوني الفوز بـ 7 أهداف، لكن السعادة الغامرة كانت بتواجد هذه اللاعبة التي صارعت المرض لفترات طويلة لتنتصر في النهاية.
وبعيداً عن النتيجة تمثل أهم ما في نهائي كأس السوبر الإسباني، في عودة فيرجينيا توريسيلا «27 عاماً» إلى ملعبها، بعد أن أجرت عملية جراحية لإزالة ورم في المخ في ايار 2020.
وعبرت توريسيلا عن سعادتها قائلة: سأكون كاذبة لو قلت إنني لست خائفة، حيث واجهت مرضاً لا تعرف كيف سيتم مواجهته؟ وهناك دائماً خوف من السقوط مرة أخرى ولكن عليك أن تقبل ذلك وتعيش بل وتنطلق إلى الأمام.
وأضافت توريسيلا: سعادتي كبيرة بالعودة بين زملائي مجدداً، ولا بد من توجيه الشكر للنادي وأشعر أن حياتي تغيرت عندما تواجدت في غرفة خلع الملابس من جديد، ومشاركة زميلاتي هذه الأحداث الرائعة.
تابع
الأكثر قراءة
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
10:10 | 2022-01-26
26/01/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
23:22 | 2022-01-26
26/01/2022 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
10:24 | 2022-01-26
26/01/2022 10:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء جديد من الاب خنيصر.. هذا ما كشفه عن العاصفة (فيديو)
Lebanon 24
نداء جديد من الاب خنيصر.. هذا ما كشفه عن العاصفة (فيديو)
03:21 | 2022-01-27
27/01/2022 03:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وقّع 3 مراسيم مهمّة... ما هي؟
Lebanon 24
عون وقّع 3 مراسيم مهمّة... ما هي؟
09:07 | 2022-01-26
26/01/2022 09:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-01-27
تشافي يحسم الجدل حول ديمبلي بكلمات حادة
05:00 | 2022-01-27
بعد الأزمة القلبية..إريكسن يعود إلى الملاعب
02:00 | 2022-01-27
بيكيه غاب عن عشاء ميسي.. اتهامات بالخياية وصداقة انهارت!
23:00 | 2022-01-26
مارسيال ينتقل من مانشستر يونايتد إلى هذا الفريق الإسباني
16:00 | 2022-01-26
بينهم ميسي... لاعبو كرة القدم يعانون من تأثيرات "كوفيد-19" بعد الشفاء الأولي
14:00 | 2022-01-26
ميدو يفتح النار على محمد صلاح... هذا ما قاله
فيديو
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
14:00 | 2022-01-26
27/01/2022 16:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
11:00 | 2022-01-26
27/01/2022 16:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
07:53 | 2022-01-26
27/01/2022 16:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact