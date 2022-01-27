رياضة

هالاند يدافع عن نفسه عقب انتقاد دورتموند... هذا ما قاله

Lebanon 24
27-01-2022 | 14:00
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دافع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند عن الانتقادات التي وجهها لفريقه بوروسيا دورتموند بعدما شعر أن النادي الألماني يضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

وقال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس" وبوابة "فيابلاي" النرويجية": حقا لا أريد أن أسرد في الحديث بشأن هذا الأمر، بالنسبة لي كان الوقت قد حان لقول شيء ما، الحديث طال بشأني ، لكن بالنسبة لي قلت كل شيء".

وقال هالاند في وقت سابق من الشهر الجاري إن دورتموند يرغب في معرفة خطته لما بعد نهاية الموسم، لكنه يرغب في التركيز على المباريات التالية فقط.

ويحظى هالاند (21 عاماً) باهتمام كبار الأندية الأوروبية رغم أن عقد مع دورتموند يمتد حتى 2024 وسط حديث عن وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو يسمح له بالرحيل عن النادي الألماني عقب نهاية الموسم الحالي.
المصدر: العربية
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