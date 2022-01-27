تطور جديد في قضية ابتزاز بنزيما لزميله في منتخب "الديوك" بفيديو جنسي

تم سحب مبلغ 230 ألف يورو من حساب الدولي الفرنسي كريم بنزيما لتسديده لمواطنه ماتيو فالبوينا بناء على القرار الصادر من محكمة فرساي في تشرين الثاني الماضي المتعلق بقضية الشريط الجنسي.وكانت محكمة فرساي قد أمرت بنزيما بدفع غرامة وتعويضات وتكاليف قانونية للتعويض على فالبوينا، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.وقالت محكمة فرساي حينها إن "بنزيما تورط شخصيا بحيل وأكاذيب لإقناع زميله بالرضوخ للابتزاز"، مضيفة أن اللاعب المخضرم لم يظهر "أية نية حسنة تجاه فالبوينا".