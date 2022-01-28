ليفربول يعلن مغادرة حارس مرماه

أصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رحيل حارس مرماه التشيكي، فيتيسلاف جاروس، خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.فيتيسلاف كان انضم إلى ليفربول، قبل 5 سنوات قادمًا من فريق سلافيا براج الرياضي التشيكي، وانضم إلى فريق تحت 18 عامًا.ولم يلعب فيتيسلاف أي مباراة مع الفريق الأول للريدز، ولكن تواجد على مقاعد البدلاء، في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المُحترفين الإنجليزية.وقال ليفربول في بيانه: "الحارس فيتيسلاف جاروس ينضم إلى نادي نوتس كاونتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري".نوتس كاونتي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، ويحتل الفريق المرتبة الثامنة في سلم ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ستوكبورت.