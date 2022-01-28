صلاح ينضم إلى النجوم الأكثر شعبية على "إنستغرام"

يحظى نجوم كرة القدم بمتابعة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود عليهم بالأرباح المالية التي تتخطى ملايين الدولارات، وخاصة على منصة "إنستغرام".انضم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول إلى قائمة اللاعبين العشرة الأكثر شهرة على "إنستغرام" إذ يتابعه حوالي 47.4 مليون متابع، متفوقا على عديد نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم نجم ريال مدريد غاريث بيل.يسبقه الكولومبي خاميس رودريغيز الذي غادر أوروبا وانضم إلى الدوري القطري، لكن ذلك لم يؤثر على شعبيته، حيث يحظى حسابه على "إنستغرام" بـ48.1 مليون متابع.في المركز الثامن جاء الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بمتابعة 49.2 مليون متابع لحسابه الشخصي.ويتقدم عليه نجم مانشستر يونايتد المثير للجدل، الفرنسي بول بوغبا، وإن كان ليس في أفضل فتراته بمانشستر يونايتد، فهو يحظى بـ51.3 مليون متابع.بالمركز السادس يأتي البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الذي يعيش ربما أيامه الأخيرة مع "الملكي"، إلا أن شعبيته على "إنستغرام" كبيرة بـ 51.6 مليون متابع.خامسا يحل اللاعب يحمل لقب أكثر اللاعبين "كاريزما" في عالم كرة القدم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، المتابع من قبل 52 مليون شخص حول العالم.رابعا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي كأكثر النجوم متابعة بـ65.3 مليون متابع لأخباره وصوره على "إنستغرام".وتتسع الفوارق الرقمية حين ننتقل للمركز الثالث، إذ يحظى البرازيلي نيمار نجم البي سي جي بمتابعة 169 مليون شخص.وفي وصافة الترتيب جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي العاصمة الفرنسية وأسطورة برشلونة السابق الذي يحظى بشعبية جارفة بـ 304 ملايين شخص.لكن يبقى في الصدارة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر شعبية على صعيد اللاعبين والعالم عموما على "إنستغرام" مع 395 مليون متابع.