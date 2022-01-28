رياضة

بضوء أخضر من تشافي... الزلزولي يعود إلى برشلونة

Lebanon 24
28-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-912367-637789859729425572.jpg
Doc-P-912367-637789859729425572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المغربي عبد الصمد الزلزولي عاد لصفوف فريق برشلونة الرديف بعد أن لعب 12 مباراة مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وحسب الصحيفة الإسبانية فقد أعطى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لبرشلونة الضوء الأخضر للاستغناء عن الزلزولي لصالح فريق برشلونة الرديف الذي يستعد لمواجهة فريق ريال مدريد الرديف في مباراة كلاسيكو الشباب.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-01-28
11:00 | 2022-01-28
08:00 | 2022-01-28
05:00 | 2022-01-28
02:00 | 2022-01-28
16:00 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website