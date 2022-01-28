بضوء أخضر من تشافي... الزلزولي يعود إلى برشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المغربي عبد الصمد الزلزولي عاد لصفوف فريق برشلونة الرديف بعد أن لعب 12 مباراة مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.وحسب الصحيفة الإسبانية فقد أعطى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لبرشلونة الضوء الأخضر للاستغناء عن الزلزولي لصالح فريق برشلونة الرديف الذي يستعد لمواجهة فريق ريال مدريد الرديف في مباراة كلاسيكو الشباب.