رياضة

بـ400 مليون يورو... "صفقة" تنعش خزينة ريال مدريد

Lebanon 24
29-01-2022 | 02:00
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توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق يمتد لـ25 عامًا مع شركة "ليدجيندز" الأميركية من أجل إدارة ملعبه سانتياغو برنابيو، والذي من المتوقع أن يحقق أرباحًا لنادي العاصمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو سنويًا، وفق صحيفة "فوس بوبولي" الإسبانية.


وتتوقع الشركة المتخصصة في تسويق المنشآت الرياضية إيرادات تتراوح بين 400 و440 مليون يورو سنويًا، وذلك بفضل الأنشطة المختلفة التي تشمل الحفلات الموسيقية إلى مبيعات المحلات التجارية والحانات وما إلى ذلك.

وفقًا للصحيفة، ستحصل الشركة على 20 بالمئة من الأرباح بموجب الاتفاق.
 
ويخضع ملعب سانتياغو برنابيو حاليًا لأعمال لإعادة تحديث وترميم، ومن المفترض أن تكتمل بحلول نهاية العام الحالي أو بداية عام 2023، علمًا بأنه سيتم وضع سقف قابل للإغلاق ومكسو بالفولاذ.

وسيحتوي الاستاد أيضًا على عشب قابل للسحب ويمكن استخدامه في رياضات أخرى مثل كرة المضرب أو كرة السلة، فضلاً عن المؤتمرات أو المعارض التجارية.

وتقدر تكلفة ملعب ريال مدريد بحوالي 800 مليون يورو.
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