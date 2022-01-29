هذه هي خفايا التدافع القاتل أمام ملعب بالكاميرون

أعلن وزير الرياضة الكاميروني، ن قرارا "متهورا" من قوات الأمن بفتح بوابة ملعب "ليمبي" في العاصمة ياوندي، أدى إلى حادثة التدافع التي أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص الاثنين الماضي، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال نارسيس مويل كومبي، خلال مؤتمر صحافي، إن المدخل الجنوبي "أُغلق مؤقتًا من قبل قوات الأمن لمواجهة تدفق المشجعين، بينما كانت البوابات الأخرى مفتوحة".



وتابع: "(لكن) في مواجهة الضغط وهذا الاجتياح من المد البشري، شرعت العناصر الأمنية بطريقة متهورة بفتح بوابة المدخل الجنوبي، مما تسبب في التدافع الكبير" الذي أدى إلى الموت "المأساوي" لثمانية أشخاص.



كما اعترف الوزير بأن عدد أفراد القوات الأمنية "غير كاف"، لكنه ألقى باللوم أيضًا على حاملي التذاكر المزيفة والمستعملة والمشجعين الذين أرادوا الدخول من دون تذكرة، لتبرير هذا التدفق.