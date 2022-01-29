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رياضة
بارتي أول أسترالية تتوج على أرضها منذ 1978
Lebanon 24
29-01-2022
|
16:00
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توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد تخطيها منافستها الأميركية دانييل كولينز في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل لا شيء.
وتفوقت بارتي في الموجهة الختامية بواقع 6-3، 7-6 (7-2).
وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي البالغة 25 عاما، بعد رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021.
وأصبحت بارتي أوّل أسترالية تتوج على أرضها منذ كريستين أونيل عام 1978.
وتفوقت صاحبة الأرض على جميع منافساتها السبع في الأدوار السابقة، فلم تخسر أي مجموعة، أو حتى أكثر من 4 أشواط في مجموعة واحدة (حصل ذلك في مباراة واحدة بمواجهة الأمريكية أماندا أنيسيموفا في ثمن النهائي)، أو حتى أكثر من 7 أشواط في مباراة واحدة (أمام أنيسيموفا أيضا).
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