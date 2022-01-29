رياضة

ميسي يتفوق على رونالدو ويتربع على عرش "ملوك الهاتريك"

Lebanon 24
29-01-2022 | 23:00
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نشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص فى إحصائيات كرة القدم قائمة بأكثر عشرة لاعبين تسجيلا لثلاثة أهداف في مباراة واحدة (هاتريك)، ضمن الدوريات الخمس الكبرى في القرن الـ21.

وأظهرت القائمة تساوي النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعدد "الهاتريك" برصيد 48 لكل منهما، ولكن ميسي يتفوق بوصوله إلى هذا الرقم بعدد مباريات أقل 795 مباراة مقابل 887 مباراة لرونالدو.
أكثر 10 لاعبين تسجيلا للهاتريك في القرن الـ21:

1- ميسي 48 هاتريك خلال 795 مباراة.

2- رونالدو 48 هاتريك خلال 887 مباراة.

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي 23 هاتريك خلال 544 مباراة.

4- الأوروغوياني لويس سواريز 18 هاتريك خلال 483 مباراة.

5- الألماني ماريو غوميز 17 هاتريك خلال 479 مباراة.

6- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 17 هاتريك خلال 629 مباراة.

7- الأوروغوياني إدينسون كافاني 14 هاتريك خلال 609 مباريات.

8- الإنجليزي هاري كين 13 هارتيك خلال 371 مباراة.

9- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 13 هاتريك خلال 639 مباراة.

10- الفرنسي تيري هنري 11 هاتريك خلال 472 مباراة.
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