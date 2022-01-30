فوضى إفريقيا.. إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر والسبب "غريب"

بشكل مفاجئ، ألغي المؤتمر الصحفي للمنتخب المصري، السبت، عشية قمته المرتقبة أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، مما تسبب بحالة من الجدل.





وأفاد المسؤول الإعلامي في الاتحاد القاري للعبة: "نتأسف للإعلان عن إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني المصري، بسبب تأخر موعد إقامته لأكثر من ساعة".





وبحسب مصدر داخل منتخب مصر لموقع "في الجول" المصري، فإن السبب وراء إلغاء مؤتمر كيروش يعود إلى إصرار اللجنة المنظمة على نقل كيروش إلى المؤتمر مع بقية اللاعبين، وعدم نقله هناك لوحده، بسبب احتمالية أن يضل سائق حافلة اللاعبين الطريق عند نقل المنتخب لاحقا.



وقال المصدر: "اتجهنا بعد خروجنا من التدريب إلى ملعب أحمدو أهيدجو من أجل المؤتمر الصحفي، وقد خاطبنا اللجنة الإعلامية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكي نعلمهم بالموقف وتأخر وصولنا".



وواصل: "التأمين المتواجد مع المنتخب المصري أصر على أن يسير الجميع في موكب واحد باتجاه الفندق لإيصال الفريق وعدم السماح للسائق بأن يسلك طريقا منفصلا مع المدرب". وختم قائلا: "يريد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقديم اعتذاره عن هذا الخطأ الفادح الخارج عن إرادته، وسنقدم تقريرا إلى الجهات المعنية".وبحسب مصدر داخل منتخب مصر لموقع "في الجول" المصري، فإن السبب وراء إلغاء مؤتمر كيروش يعود إلى إصرار اللجنة المنظمة على نقل كيروش إلى المؤتمر مع بقية اللاعبين، وعدم نقله هناك لوحده، بسبب احتمالية أن يضل سائق حافلة اللاعبين الطريق عند نقل المنتخب لاحقا.وقال المصدر: "اتجهنا بعد خروجنا من التدريب إلى ملعب أحمدو أهيدجو من أجل المؤتمر الصحفي، وقد خاطبنا اللجنة الإعلامية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكي نعلمهم بالموقف وتأخر وصولنا".وواصل: "التأمين المتواجد مع المنتخب المصري أصر على أن يسير الجميع في موكب واحد باتجاه الفندق لإيصال الفريق وعدم السماح للسائق بأن يسلك طريقا منفصلا مع المدرب".