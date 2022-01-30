رياضة

من دبي.. رونالدو يفاجئ جماهيره برسالة باللغة العربية

Lebanon 24
30-01-2022 | 02:00
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فاجأ كريستيانو رونالدو جماهيره العريضة، برسالة باللغة العربية، وجه فيها الشكر لمدينة دبي الإماراتية التي قضى فيها إجازته القصيرة.


وقضى رونالدو عدة أيام في مدينة دبي، مستغلا إجازته القصيرة، بسبب فترة التوقف الدولي في كرة القدم، والذي أوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ومثله الدوريات العالمية الأخرى.
 
وبعد عدة أيام حافلة، شهدت احتفاله بعيد ميلاد صديقته جورجينا أمام برج خليفة، إلى حضوره إكسبو دبي 2020، وقضائه وقتا للاسترخاء على شواطئ دبي مع العائلة، حان وقت الرحيل بالنسبة للهداف البرتغالي.

وبشكل غير متوقع، قرر رونالدو توجيه الشكر لمدينة دبي وسكانها، باللغة العربية، على حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتابعها مئات الملايين.
 
وكتب رونالدو: " شكرا دبي على الأوقات الجميلة.. شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة..

شكرا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية".

وأضاف: "دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم".
ولاقى منشور رونالدو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من قبل جماهيره العريضة في العالم العربي، التي تفاعلت بحماس مع استخدامه اللغة العربية.

ومن ناحيتها نشرت صديقة رونالدو الحميمة، الإسبانية جورجينا رودريغيز، بدورها، منشورا عن دبي، رافق صورتها مع العائلة على الشاطئ.

وكتبت جورجينا على حسابها: "فخورة جدا بعائلتي الجميلة. هنا في دبي الأحلام تتحقق".
 
المصدر: سكاي نيوز
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