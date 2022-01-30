الجماهير المصرية تتلقى صدمة قبل مباراة المغرب

تلقت الجماهير المصرية، الأحد، صدمة كبيرة قبل مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم أمام نظيره المغربي في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ونقلت صحيفة اليوم السابع، عن الإعلامي المصري، أحمد شوبير، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي، قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وليس شد، مثلما أعلن الجهاز الطبي لـ"الفراعنة".

وذكر شوبير في برنامجه الإذاعي أن الشناوي سيغيب لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك مباريات النادي الأهلي بمونديال الأندية والمقام في أبوظبي، بداية من الثالث من الشهر المقبل.



يشار إلى أن المنتخب المصري يخوض اليوم مباراة مهمة في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، حينما يلتقي نظيره المغربي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.