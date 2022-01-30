رياضة

صديقة نجم مانشستر يونايتد تتهمه بالاعتداء الجسدي والنادي يرد (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2022 | 14:00
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وجهت هارييت روبسون صديقة ميسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اتهامات إلى اللاعب بالاعتداء عليها.

ونشرت روبسون سلسلة من المنشورات على "إنستغرام" تدعي أنها تظهر آثار الإساءة الجسدية (من بينها نزيف حاد في شفاهها وعدة كدمات في وجهها وجسمها وفخذيها) التي تعرضت لها على يد نجم مانشستر يونايتد. 
 
 
وفي فيديو يظهر تدفق الدم من فمها في أحد مقاطع الفيديو، علقت: "لكل من يريد أن يعرف ما يفعله ميسون غرينوود بي بالفعل".

فيما احتوت التسجيلات الصوتية على محاولة مع من تدعي أنه جرينوود يحاول إجبارها على ممارسة الجنس، مع رفض من الصوت النسائي في المقطع للأمر.
 
وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا تعليقا على الإدعاءات: "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع ".
المصدر: روسيا اليوم
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