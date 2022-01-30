صديقة نجم مانشستر يونايتد تتهمه بالاعتداء الجسدي والنادي يرد (فيديو)

وجهت هارييت روبسون صديقة ميسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اتهامات إلى اللاعب بالاعتداء عليها.



ونشرت روبسون سلسلة من المنشورات على "إنستغرام" تدعي أنها تظهر آثار الإساءة الجسدية (من بينها نزيف حاد في شفاهها وعدة كدمات في وجهها وجسمها وفخذيها) التي تعرضت لها على يد نجم مانشستر يونايتد.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn🇮🇸 (@IcecoldMartial) January 30, 2022

وفي فيديو يظهر تدفق الدم من فمها في أحد مقاطع الفيديو، علقت: "لكل من يريد أن يعرف ما يفعله ميسون غرينوود بي بالفعل".



فيما احتوت التسجيلات الصوتية على محاولة مع من تدعي أنه جرينوود يحاول إجبارها على ممارسة الجنس، مع رفض من الصوت النسائي في المقطع للأمر.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا تعليقا على الإدعاءات: "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع ".