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رياضة
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
Lebanon 24
30-01-2022
|
16:00
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شهدت مباراة في كرة القدم للهواة في البرازيل أحداثا مؤسفة أسفرت عن إصابة لاعبين، بعد أن أشهر حكم المباراة بدل البطاقات الحمراء مسدسا لضرب اللاعبين أثناء المشاجرة.
وأشارت صحيفة "ثيرو ثيرو" المكسيكية إلى أن مباراة جرت في ملعب كرة قدم الصالات في منطقة بلايا دي كاسينو في ولاية ريو جراندي جنوب البرازيل. واندلعت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريق الفائز إي سي جوري، إثر قرار الحكم بطرد أحد اللاعبين.
ليفاجأ الجميع بإشهار حكم المباراة المعروف باسم ماورو سلسو سلاحا قبل أن يقوم بضرب اللاعبين بالمسدس على وجوههم، لينتهي المشهد بإصابة شخصين.
ووفقا لمديرة مركز الشرطة الإقليمي في ريو غراندي، فإن الحكم هو ضابط في الشرطة العسكرية، ولم يتم الكشف عن اسمه الحقيقي.
وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في المنطقة حيث فقد أحدهما الوعي أثناء نقله، وآخر تلقى ثلاث غرز في رأسه، قبل أن يتم فتح تحقيق في الحادثة.
وعلقت الصحف المحلية على أن المشاجرة بين اللاعبين كانت عنيفة ولكن موقف الحكم كان الأكثر عنفا بعد إشهار المسدس.
المصدر:
روسيا اليوم
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