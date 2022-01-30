رياضة

تغييرات في تشكيلة منتخب مصر.. ومفاجأة في هجوم المغرب

Lebanon 24
30-01-2022 | 23:00
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قبل أقل من ساعة على انطلاق الموقعة المرتقبة بين مصر والمغرب، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، أعلن المنتخبان العربيان تشكيلتيهما للقمة.


وسيدخل المنتخب المصري بتغييرين، وهما محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وأيمن أشرف في خط الوسط.

وستكون على أبو جبل مهمة كبيرة، في ملئ فراغ غياب الحارس العملاق محمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة في اللقاء الأخير.
أما المنتخب المغربي، فمثلت تشكيلته مفاجأة اسمها منير الحدادي، نجم إشبيلية الإسباني، الذي قرر المدرب إشراكه بديلا لأيوب الكعبي.

وسيعتمد المنتخب المغربي على خطورة الحدادي كمهاجم ذو مسيرة قوية في أكبر الأنديات الأوروبية، يستطيع المراوغة والاعتماد على المهارة الفردية أمام الدفاع المصري.

كما سيشارك لاعب إنتراخت فرانكفورت أيمن برقوق في خط الوسط، بديلا عن عمران لوزا.
 
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