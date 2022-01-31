رياضة

بعد تهم الاعتداء الجسدي والاغتصاب... إلقاء القبض على نجم مانشستر يونايتد

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:00
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بعد تهم الاعتداء الجسدي والاغتصاب، ألقت السلطات البريطانية القبض على نجم مانشستر يونايتد الشاب مايسن غرينوود مساء الأحد.

وأكدت شرطة مدينة مانشستر إلقاء القبض على النجم الشاب بشبهة الاغتصاب والاعتداء على شابة، وسيظل غرينوود محتجزا للتحقيق.

وبشكل مفاجئ، نشرت الفتاة البريطانية هارييت روبسون، سلسلة من الصور والفيديوهات على حسابها بإنستغرام، تتهم فيها صديقها، نجم مانشستر يونايتد، ميسون غرينوود، بالاعتداء عليها.
ونشرت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية على موقع إنستغرام، من بينها نزيف حاد في شفتها وعدة كدمات في وجهها وجسمها وفخذيها.

مع تدفق الدم من فمها في أحد مقاطع الفيديو، قالت روبسون: "لكل من يريد أن يعرف ما يفعله ميسون غرينوود بي".
 
وبعد الواقعة، أعلن مانشستر يونايتد أن اللاعب الشاب لن يعود لتدريبات الفريق حتى إشعار آخر.

وتوقع خبراء كرة القدم نهاية مشوار اللاعب الدولي الإنجليزي بعد الواقعة الصادمة، بعد أن كان من المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم منتخب إنجلترا في الأعوام المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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