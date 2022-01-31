رونالدو كان قريبًا من الانضمام لـ برشلونة؟ هذه الحقيقة

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان قريبًا من الانضمام للنادي الكتالوني، وكذلك الأمر لـ فينيسيوس جونيور.بيكيه سبق وزامل رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، وانضم البرتغالي إلى ريال مدريد في عام 2009.واستمر رونالدو في صفوف ريال مدريد حتى عام 2018 حيث انتقل ليوفنتوس الإيطالي، وفي الصيف الماضي عاد لمانشستر يونايتد.وقال بيكيه في بث مباشر عبر "تويتش" مع إيباي: "كان كريستيانو قريبًا من برشلونة قبل أن يتعاقد مع ريال مدريد، نفس الشيء بالنسبة لفينيسيوس".بيكيه تحدث كذلك عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند المتألق مع بوروسيا دورتموند، وارتباطهما بالدوري الإسباني.وتشير تقارير إلى أن مبابي قريب من الانضمام لريال مدريد مجانًا في الصيف، كما يهتم النادي الملكي بـ هالاند، الذي يعد محل اهتمام لبرشلونة أيضًا.وأفاد بيكيه: "سيكون وجود هالاند ومبابي مفيدًا للدوري الإسباني وكرة القدم بشكل عام، لكن إذا اضطررت إلى الرهان، فسأقول إنهما لن يلعبا في نفس الفريق إذا انتقلا من أنديتهم الآن".واستطرد: "على أي حال هذا رأيي وليست معلومة، لكنهما لاعبان سيقاتلان من أجل الكرة الذهبية".وأتم مدافع برشلونة: "أعتقد أن هالاند قادم إلى الدوري الإسباني، أريد أفضل اللاعبين معي".