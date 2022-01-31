رياضة

كلوب يشجع لويس دياز على التأقلم مع ليفربول

Lebanon 24
31-01-2022 | 11:00
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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الوافد الجديد لويس دياز لديه كل المقومات اللازمة للنجاح مع النادي وشجع الجناح الكولومبي على التأقلم مع الحياة في إنجلترا والتطور بالفريق.

وأصبح دياز أول صفقة لليفربول في فترة انتقالات يناير بعد انضمامه من بورتو البرتغالي مقابل 45 مليون يورو، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وأبلغ كلوب موقع النادي على الإنترنت: أنه لاعب مذهل وكنا نتابعه منذ فترة طويلة ونؤمن بأن لديه كل شيء مطلوب ليلائم أسلوبنا وليتأقلم في الدوري الممتاز بدنيا وذهنيا، إنه متعطش للنجاح ويعرف أنه بحاجة للقتال لتحقيق ما يريد، هو مقاتل بدون شك وماهر ويضع المرمى نصب عينيه دائما.

وأضاف: نؤمن بأنه سيساعدنا في التحسن الآن وفي المستقبل وكنا نريد ضمه حقا وجعل الملاك الصفقة ممكنة لذا أنا سعيد جدا.

وسيصل دياز إلى ليفربول عقب الارتباطات الدولية مع كولومبيا التي تواجه الأرجنتين بتصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.
المصدر: العربية
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