خطوة جديدة من ليفربول بدعم من كلوب.. هل تدفع بصلاح للرحيل؟

زاد نادي ليفربول من التكهنات والشكوك بشأن مستقبل نجمه محمد صلاح، بتعاقده مع الدولي الكولومبي لويس دياس، الذي يشغل نفس مركز المهاجم المصري ويمتلك نفس مواصفاته تقريبا.ووقع الكولومبي البالغ من العمر 25 عاما، أمس الأحد، عقدا مع "الريدز" حتى 2027 في صفقة قدرت بـ37.5 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية إضافة 12.5 مليون جنيه كمكافآت استنادا إلى النتائج.وقال ليفربول في بيان "أكمل نادي ليفربول التوقيع مع لويس دياس من بورتو شرط حصوله على إجازة عمل ونيل الضوء الأخضر الدولي (من فيفا)"، مضيفا "سينضم إلى ليفربول بعد عامين ونصف العام مع بورتو حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفا".ومن جانبه، أبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، سعادته بالتعاقد مع دياس، قائلا: "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة لأننا تمكنا من إتمام هذه الصفقة وضم لويس إلى ليفربول".وتابع: "لويس لاعب رائع ومهاري وشخص مميز وكنا نتابعه منذ فترة طويلة جدا، نعتقد أن لديه كل ما نحتاجه ليناسب أسلوبنا وسرعة التأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز، جسديا وذهنيا.. لويس لاعب متعطش للنجاح ويعرف أن عليه المنافسة من أجل المشاركة".هذه الصفقة، زادت الشكوك حول مصير صلاح، واعتبرها البعض خطوة قد تقود إلى نهاية مفاجئة لعلاقة ليفربول مع هدافه، المتواجد حاليا مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية، إذ لا يوجد حل في الأفق للمحادثات المطولة بشأن تمديد عقد الدولي المصري.وسينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، وعندها سيكون في سن الـ31.وينتظر أن يضفي دياس، دماء جديدة إلى خط هجوم ليفربول بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع 16 هدفا في 28 مباراة مع فريقه السابق بورتو.وكان دياس، هداف كوبا أمريكا العام الماضي، برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.