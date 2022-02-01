عقب الخسارة... عقوبة قاسية تنتظر المغرب من "كاف"

أكدت تقارير أن الجامعة المغربية لكرة القدم، مهددة بعقوبة كبيرة من جانب الاتحاد الإفريقي، عقب الخسارة أمام مصر في كأس الأمم.وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد فوزه على المغرب (2 - 1) سجل محمد صلاح وتريزيجه للفراعنة، مقابل هدف من ركلة جزاء سددها سفيان بوفال للأسود.وقالت صحيفة "le360 سبور" المغربية، إن الجامعة المغربية مهددة بعقوبة مالية قاسية؛ وذلك بعد أن تخلف وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلسي، عن حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء مصر.وأوضحت الصحيفة أنه على غير العادة لم يدل أي لاعب ضمن فريق المغرب بتصريحات بعد نهاية المباراة، لصالح القناة المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة، وأن عناصر منتخب مصر فقط هم من فعلوا ذلك.يذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره الكاميرون، بعد تغلبه على المغرب في دور نصف النهائي يوم الخميس المُقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.