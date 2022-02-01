الحلم يقترب.. هذه هي سيناريوهات تأهل السعودية لمونديال 2022؟

أصبح المنتخب السعودي على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات كأس العالم نسخة "2022" عن قارة آسيا بعدما تصدر المجموعة الأولى بتصفيات القارة الصفراء، ولكن ماذا عن سيناريوهات تأهل "الخُضر" للمونديال ؟
حسم المنتخب السعودي مواجهة الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه على منتخب عمان بهدف دون رد، ليصبح "الأخضر" على بعد انتصار وحيد لبلوغ المونديال بشكل رسمي.
مواجهة مرتقبة
ويواجه المنتخب السعودي في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، منتخب اليابان على أمل حسم مسألة التأهل رسميًا إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخ "الخُضر" بعد تأهلهم من قبل في نسخ أعوام : 1994، 1998، 2002، 2006، 2018.
ويعتلي السعوديون صدارة ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تأتي اليابان في الوصافة برصيد 15 نقطة.
سيناريوهات تأهل السعودية لمونديال العالم
ويبحث موقع "سكاي نيوز عربية" في السطور التالية "سيناريوهات" تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في نوفمبر من العام الحالي بقطر، قبل المواجهة النارية التي تجمع الأخضر بنظيره الياباني الذي يتطلع لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز للابتعاد عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث بـ 14 نقطة
السيناريو الأول والأسهل للمنتخب السعودي هو تحقيق الفوز على المنتخب الياباني، وحسم التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، قبل جولتين فقط على نهاية التصفيات الآسيوية، حيث يتفوق السعوديين على "الساموراي الأزرق" بأربعة نقاط.
في حال فوز السعودية على اليابان في الجولة الثامنة يصل رصيد الأخضر إلى 22 نقطة بينما سيتجمد رصيد اليابانيين عند 15 نقطة، ما يعني استحالة وصولهم لنفس رصيد المنتخب السعودي بنهاية التصفيات، ومن ثم التأهل رسميًا إلى المونديال بغض النظر عن النتائج المتبقية بالمجموعة الأولى.
ويتمثل الاحتمال الثاني في تعادل السعودية أمام اليابان، وهنا سيكون الأخضر بحاجة لانتظار نتيجة مباراة الجولة التاسعة بين أستراليا واليابان وهنا يصبح السعوديين أمام احتمالين الأول هو فوز اليابان وفي هذه الحالة يصل رصيد "الساموراي الأزرق" إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن السعودية التي ستحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام الصين في الجولة ذاتها لضمان التأهل.
أما خسارة المنتخب الياباني أمام أستراليا فيضمن تأهل السعودية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ولكن التعادل يجعل الأخضر بحاجة إلى تحقيق التعادل أيضا أمام الصين بالجولة التاسعة من التصفيات لضمان يضمن التأهل للمونديال في صدارة المجموعة الأولى.