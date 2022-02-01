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رياضة
لماذا اضطر ميسي لحمل القميص رقم "10" في لقاء "سان جيرمان" ونيس؟
Lebanon 24
01-02-2022
|
14:00
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ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقمه المفضل "10"، للمرة الأولى مع فريقه باريس سان جيرمان، خلال مباراة الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا ضد نيس، أمس الاثنين.
وكان ميسي، اختار حمل القميص رقم "30" منذ انضمامه لسان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة، لأن الرقم "10" الذي تعود "البرغوث" على حمله سواء مع "البارسا" أو مع منتخب الأرجنتين، كان محجوزا للنجم البرازيلي نيمار في الفريق الباريسي.
ولكن ميسي، اضطر لحمل رقم قمصيه المفضل في لقاء الكأس، لأن قوانين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تفرض على كل فريق أن يحمل لاعبوه الأساسيون في مباريات خروج المغلوب في الكأس أرقاما من 1 إلى 11، وفق ما أكده موقع "goal"، حيث تختلف القوانين بين الدوري الفرنسي ومباريات الكأس.
ونظرا إلى غياب نيمار بسبب الإصابة عن صفوف سان جيرمان في لقاء نيس، فإن الفرصة كانت مواتية لميسي من أجل حمل الرقم المميز للمرة الأولى منذ التحاقه بالدوري الفرنسي.
ولم يكن حمل ميسي للرقم "10"، فأل خير على فريقه الذي خسر أمام نيس بركلات الترجيح 5-6 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليودع رفاق "البرغوث" مسابقة الكأس من دور الـ16.
المصدر: روسيا اليوم
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