رياضة

هل أُصيب محمد صلاح بـ"كورونا"؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 16:00
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زعمت تقارير إعلامية كاميرونية عن إصابة نجم منتخب مصر محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مواجهة منتخب "الأسود غير المروضة" بعد غد الخميس في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وذكرت صحيفة "afrique55"، أن صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته "إيجابية" قبل خوض اللقاء المرتقب.

ولكن مصدر مسؤول في منتخب مصر، نفى هذه الشائعات المتدوالة.

وأكد المصدر لموقع "صدى البلد"، أن لاعبي منتخب مصر خضعوا لمسحة كورونا أمس الاثنين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لمحمد صلاح وجميع اللاعبين.
المصدر: روسيا اليوم
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