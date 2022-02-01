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رياضة
تعادل لبنان والعراق في صيدا في تصفيات مونديال قطر
Lebanon 24
01-02-2022
|
09:35
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تعادل لبنان مع العراق 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 1)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر على ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي في صيدا، في المرحلة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى بالدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر.
وهذه النقطة الأولى للبنان على أرضه بعد ثلاث خسارات تواليا أمام إيران والامارات وكوريا الجنوبية، علما ان "منتخب الأرز" جمع خمس نقاط خارج الديار.
وافتتح أيمن حسين التسجيل للعراق في الدقيقة 39، وعادل ماهر صبرا للبنان في الدقيقة 45 بتسديدة من داخل المنطقة، مسجلا الإصابة اللبنانية الأولى في صيدا في هذه التصفيات.
ويستقبل لبنان سوريا في 24 آذار المقبل في صيدا، ويختتم مشواره بلقاء إيران في العاصمة طهران في 29 منه، علما ان طموحه انحسر بانتزاع المركز الثالث في المجموعة في تنافس مع الامارات.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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