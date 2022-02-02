بعد إتهامه بالاغتصاب... "فيفا" تزيل غرينوود من اللعبة ورونالدو يلغي متابعته

بدأت مسيرة الإنجليزي مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد تتأثر سلبًا عقب الاتهامات التي وجهت له بالاعتداء الجنسي على سيدة، إذ قام عدد من لاعبي فريقه بإلغاء متابعته على رأسهم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كما أسقط الرعاة شراكتهم معه، وقام مسؤولو اللعبة الإلكترونية الشهيرة "فيفا" بإزالته من النسخة الحالية.وقالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء بعد ساعات من قرار مانشستر يونايتد بإيقاف لاعبه مايسون غرينوود بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء عليها.وأضافت الشرطة: تم فتح تحقيق وبعد التدقيق نؤكد القبض على رجل في العشرينات من العمر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء، كما أشارت إلى أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته محتجز من أجل استجوابه فيما نُسب إليه.وألغى عدد من زملاء غرينوود متابعته على "إنستغرام" كان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد وديفيد دي خيا وبول بوغبا وفيكتور ليندلوف وإدينسون كافاني وسكوت ماكتوميناي، بينما لا يزال قائد الفريق هاري ماغواير والبرتغالي برونو فيرنانديز يتابعان اللاعب ضمن مجموعة أخرى مكوّنة من 17 لاعبًا.وتمّت إزالة اللاعب من اللعبة الإلكترونية الشهيرة "فيفا" في نسختها الأحدث 2022، في تحديث قام به مسؤولو اللعبة يوم الثلاثاء.وأُزيل اللاعب من جميع نسخ اللعبة على الأجهزة المختلفة سواء "البلاي ستيشن" و"الإكس بوكس" وأجهزة الكومبيوتر.وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميا أكد فيه أن اللاعب لن يشارك في المباريات أو التدريبات حتى نهاية التحقيقات والاستجواب الرسمي من قبل الشرطة، وقام النادي بحذف قميص اللاعب ومنتجاته من متجر الموقع الرسمي للنادي.وتشير نتيجة البحث عن اسم اللاعب على المتجر الرسمي إلى رسالة تقول: عفوًا، بحثك عن كلمة غرينوود لم يطابق أي نتيجة.وكشف مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اللاعب سيتلقى راتبه الأسبوعي بشكل طبيعي مع استمرار التحقيقات، والذي يبلغ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.وأكدت علامة "نايكي" الشهيرة إسقاطها لشراكتها مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، إذ قالت في بيان مقتضب: تم إلغاء علاقتنا مع غرينوود، نحن منزعجون للغاية من الادعاءات، وسنراقب الموقف عن كثب.وأصبح غرينوود عام 2019 أصغر لاعب يشارك في تاريخ مانشستر يونايتد بدوري الأبطال حينما كان بعمر 17 عامًا، وشارك اللاعب بقميص الفريق 129 مرة بجميع المسابقات مسجلًا 35 هدفًا.