أنباء عن انتقال مبابي إلى مدريد بـ56 مليون دولار... كيف علق أسطورة كرة القدم البرازيلية؟

علق أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو دا ليما، الذي اعتزل اللعب منذ سنوات، على ما تم تداوله من أنباء حول راتب سنوي من المتوقع أن يتقاضاه كيليان مبابي، في حال الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهى عقد مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في النادي الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يوقع إلى ريال مدريد بعد ذلك، وفقا لما ذكره موقع "سبورت 360"، الذي أوضح أن هناك تقارير تقول إن النادي الملكي توصل لاتفاق مع مبابي للانضمام إلى صفوفه في الصيف.



وبحسب التقارير، فإن مرتب مبابي يصل إلى 50 مليون يورو (56.3 مليون دولار) سنويا، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك المبلغ يشمل الضرائب على الدخل أم لا، خاصة أنها قد تصل إلى نحو 50 في المئة في إسبانيا لهذه الفئة من أصحاب الدخول.