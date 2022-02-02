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رياضة
قبيل انطلاق مونديال الأندية... فيروس "كورونا" يضرب فريقا شهيرا لكرة القدم
Lebanon 24
02-02-2022
|
11:00
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أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إصابة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، قبل أيام من بدء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.
وقال الأهلي في بيان نشره على موقعه: "يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يغيب عن مران الأهلي اليوم (الأربعاء) بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها أمس إيجابية".
وأشار البيان إلى أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة دون وجود أي أعراض.
المصدر: روسيا اليوم
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