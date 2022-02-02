رياضة

ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بعد المرحلة الثامنة... أين حلّ لبنان؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:00
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أسدل الستار أمس الثلاثاء، على منافسات المرحلة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، والتي أسفرت عن تأهل كوريا الجنوبية.

وفي المرحلة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى، تغلبت كوريا الجنوبية على سوريا بهدفين دون رد، لتحجز بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ذهبت التأشيرة الأولى لإيران، والتي حققت فوزا "معنويا" على الإمارات بهدف دون رد في الجولة الثامنة، فيما تعادل لبنان والعراق إيجابيا بهدف لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، تعرض المنتخب السعودي لأول هزيمة في التصفيات بالخسارة بهدفين دون رد أمام مضيفه الياباني، فيما فازت فيتنام على الصين بنتيجة 3-1، وانتهت مباراة عمان وأستراليا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفيما يلي ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بعد انقضاء ثماني مراحل من أصل عشر:

المجموعة الأولى

1- إيران - 22 نقطة

2- كوريا الجنوبية - 20 نقطة

3 - الإمارات - 9 نقاط

4 - لبنان - 6 نقاط

5- العراق - 5 نقاط

6- سوريا - نقطتان

المجموعة الثانية

1- السعودية - 19 نقطة

2- اليابان - 18 نقطة

3- أستراليا - 15 نقطة

4- عمان - 8 نقاط

5- الصين - 5 نقاط 

6- فيتنام - 3 نقاط.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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