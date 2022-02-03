ماذا وراء مراقبة سلطات الكاميرون تدريبات منتخب مصر بطائرة "درون"؟

كشف السفير المصري في الكاميرون، مدحت المليجي، حقيقة واقعة تحليق طائرة من دون طيار، فوق الملعب المخصص لتدريبات منتخب مصر، قبيل المباراة المرتقبة، أمام منتخب الكاميرون، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.وكانت وسائل إعلام ومغردين تداولوا أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، اضطر مساء الأربعاء لوقف مران المنتخب المصري بعدما فوجئ بوجود طائرة "درون" تحلق فوق الملعب المخصص للتدريبات.وقال سفير مصر بالكاميرون، مدحت المليجي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن هذه الطائرة تتبع أجهزة الأمن الكاميرونية وحلقت لرصد الموقف وتصوير أي تجاوزات قد تحدث خلال أول 15 دقيقة من بدء التدريبات، حيث يتم فيها السماح لوسائل الإعلام وبعض عناصر الجمهور بالتواجد في مقاعد المتفرجين لمتابعة التدريبات.وأوضح المليجي أن الأمن الكاميروني بالفعل سحب هذه الطائرة بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر التدريبات وخروج ممثلي وسائل الإعلام والمتفرجين، وعاد المنتخب المصري لاستئناف مرانه، مشددا على أنه "لا صحة مطلقا لما تم ترويجه أو الإيحاء بأن هذه الطائرة كانت موجودة لكشف خطة المنتخب أو للإضرار به، فهي كانت طائرة مكشوفة وتتحرك أمام أعين الجميع" بحسب تعبيره.