رياضة

قائد الكاميرون "يستفز" محمد صلاح... هذا ما قاله عنه!

Lebanon 24
03-02-2022 | 14:00
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أبدى قائد وهداف منتخب الكاميرون، فينسنت أبوبكر، رأيه بشأن النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبيل مواجهة منتخبي بلديهما، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال أبوبكر في تصريحات نقلها موقع "Cameroun": "بصراحة، محمد صلاح لا يثير إعجابي كثيرا!".

واعتبر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح أبوبكر، مستفزا لصلاح، الذي يوصف حاليا بأحد أفضل اللاعبين في العالم، وخير دليل على ذلك احتلال النجم المصري، المركز الثالث في جائز "ذا بيست" لعام 2021، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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