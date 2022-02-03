رياضة

مدرب المغرب: تلقيت تهديدات بالقتل.. نعم لقد بكيت

Lebanon 24
03-02-2022 | 16:00
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صرح البوسني وحيد خليلوزيتش، بأنه عاش عزلة لمدة يومين بعد إقصاء منتخب المغرب من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وعودته من الكاميرون، وأنه تلقى من مجهولين رسائل تهديد بالقتل.

 وقال وحيد خليلوزيتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "سأكشف لكم أمرا لقد أغلقت على نفسي بعد العودة من الكاميرون ليومين وبقيت في عزلة، وحين خرجت للتسوق لمست تأييدا من البعض، وهناك من هنأني على ما أقوم به، وطالبوني بأن أواصل المسيرة، وهناك بطبيعة الحال فئة محبطة حزنت للإقصاء بل هناك من هددني بقطع رأسي وهم مجهولون".

وواصل: "لا ينال مني هذا الأمر، لقد بكيت، نعم بكيت وأنا أتابع في غرفتي مباراة للكونغو مؤخرا، ومع ذلك إذا رغبتم في مغادرتي سأفعل، لا مشاكل عندي لقد فعلتها مرتين وغادرت من نفسي من قبل، ويمكنني أن أفعل ذلك إذا كانت تلك رغبتكم جميعا".

 وخرج المنتخب المغربي من الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حالية في الكاميرون، بعد الخسارة أمام مصر بهدف واحد مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.
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