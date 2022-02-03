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رياضة
رونالدو "الظاهرة" يهاجم الأسطورة روماريو ويصفه بـ"الأحمق"
Lebanon 24
03-02-2022
|
23:00
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صرح النجم البرازيلي السابق، رونالدو، بأن مواطنه روماريو دي سوزا، كان يجبر اللاعبين الشباب على تنظيف حذائه، خلال معسكر "السليساو" في كوبا أمريكا 1997، و"يتعامل معهم بحماقة كبيرة".
وقال رونالدو "الظاهرة" خلال تصريحات عبر برنامج "بوبو تي في" رفقة النجم الإيطالي كريستيان فييري: "روماريو كان أحمقا، بسبب طريقة تعامله مع اللاعبين الشباب في المنتخب البرازيلي، حيث تزاملنا سويا لفترة قصيرة".
وتابع رونالدو لويس نازاريو دي ليما: "لقد تعلمت الكثير من بيبيتو وروماريو، بالرغم من أن الأخير كان أحمقا، ولكنهما كانا مصدر إلهام لي، هذا بالرغم من عدم مشاركتي في أي دقيقة بكأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأميركية".
وواصل "الظاهرة": "روماريو كان يجبر اللاعبين الشباب بالمنتخب البرازيلي، على تنظيف حذائه وإحضار القهوة له، كان يتعامل معهم بحماقة كبيرة".
وتحدث رونالدو (45 عاما) عن تجربة غير جيدة مع روماريو، حيث قال: "خلال معسكر الإعداد لبطولة كوبا أميركا، قال لي روماريو بشكل مفاجئ، استعد سنخرج الليلة".
واستطرد قائلا: "روماريو كان قد جهز سلما لكي يقفز من على سور الفندق، كما استطاع الحصول على سيارة أجرة بشكل سريع، وخرجنا بالفعل للسهر في أحد الأماكن".
واختتم رونالدو نازاريو تصريحاته قائلا: "عدنا في الخامسة صباحا، وكنت أشعر أنني كالميت في التدريبات، وقتها فهمت أن روماريو كان يحاول إرهاقي من أجل اللعب مكاني".
وقاد رونالدو منتخب البرازيل للتتويج بلقب بطولة كوبا أميركا 1997، التي أقيمت في بوليفيا، حيث أصبح هدافا "لراقصي السامبا" برصيد 5 أهداف، بينما سجل روماريو 3 أهداف.
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