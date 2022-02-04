رياضة

لاعب شهير يرفض عرضًا جديدًا للإنتقال لريال مدريد

Lebanon 24
04-02-2022 | 02:00
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تلقي دفعة جديدة في سباق الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة .

اللاعب الفرنسي رفض عرضًا جديدًا من باريس سان جيرمان، من اجل الإنتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، في صفقة إنتقال حر، خاصة بعد أن أجل موعد الاعلان عن مستقبله داخل ملعب حديقة الأمراء .

قدم باريس سان جيرمان عرضًا جديدًا لمبابي، من أجل التجديد والبقاء داخل ملعب حديقة الأمراء، وعدم الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف، لكن اللاعب الفرنسي قد واصل الرفض بسبب رغبته في الانتقال إلى اللوس بلانكوس .

مبابي هدفاً لريال مدريد في الصيف، وكان اللوس بلانكوس، قد قدم عرضًا بقيمة 200 لباريس سان جيرمان من أجل التخلي عن خدمات الفرنسي، لكن الـ PSG قد رفض هذا العرض بسب رغبته في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا. 


مبابي لدية عقد مع باريس سان جيرمان سينتهي مع نهاية صيف عام 2022، ومن المنتظر أن يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله عقب مواجهة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام اللوس بلانكوس . 
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